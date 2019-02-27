Группа «Нервы» возвращается с новым альбомом

Этот альбом стал шестым в дискографии коллектива, куда вошли одиннадцать песен в электрическом звучании, две из которых – «Так как надо» и «Магнитные бури» – уже звучали на концертах.



Нервы - Слэм и депрессия

«Слэм и депрессия» – это коллаборация прошлого с будущим. Это и новые треки, и старые, но в свежей музыкальной обработке, – рассказывает вокалист группы «Нервы» Женя Мильковский. – Альбом мы записывали в Москве на студии Vintage Records, а сводили в Киеве на Bobina Records, там, где создавали свои первые альбомы и «Самый дорогой человек». Чтобы получить итоговое фото на обложку, мы отправились в Питер. Потрясающий фотограф – Агата Нигровская – сумела воплотить идею в визуальную форму. То, что мы сейчас имеем – сто процентов готовый, до мелочей проработанный материал, где каждая секунда плейлиста – работа всего 2018 года.

После выхода альбома группа «Нервы» отправится в масштабный тур с концертами-презентациями. В двух столицах слушатели увидят группу уже очень скоро: 4 апреля в питерском А2 и 25 апреля в московском Adrenaline Stadium. В 2019 году группа посетит с концертами около 100 городов России, Казахстана, Беларуси, Украины, Европы и не только. Помимо этого, команда не устает выпускать синглы, снимать клипы и создавать новую музыку, находясь на волне популярности вот уже 8 лет. Тому подтверждение недавно вышедший клип на песню «Самый дорогой человек», завершивший тур в поддержку прошлого альбома и подводящий итог релиза прошлого года.