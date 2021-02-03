«Нервы» спели о жестокости кровавых силовиков

Режиссером и сценаристом клипа стал сам Женя Мильковский, действо происходит на сцене, медленно заливаемой кровью, и перемежается кадрами с силовиками, избивающими мирных людей на акциях протеста.
«В этой песне мы не призываем никого к суициду. Фраза "суицид моей веры" - метафора, означающая потерю веры в мир. Также в песне мы говорим о том, что не дадим этой вере умереть. Верим в лучшее и вместе всё пройдём», - говорят музыканты.
Соцсети уже пометили это видео как жесткое для эмоционально чувствительных людей.
«Очень грустно что эта песня актуальна уже много лет. Даже раньше чем я ее написал», - говорит Женя Мильковский.
Напомним, вчера после жесткого судебного приговора ранее отравленному главному оппозиционеру российского режима в Москве и Санкт-Петербурге прошли очередные акции протеста, максимально жестоко подавленные путинскими силовиками. Более тысячи людей задержаны только в Москве.
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