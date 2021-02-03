«Нервы» спели о жестокости кровавых силовиков

Популярный румынский исполнитель соревновался в этой категории с Тимати, Иваном Дорном, Ираклием Пирцхалавой и Димой Биланом, оставив их далеко позади.





Среди девушек в аналогичной номинации победу одержала певица Нюша, опередив по результатам зрительского голосования МакSим, Елку, Бьянку и Викторию Дайнеко.





«Звери» были признаны «Лучшей группой», вырвав победу у таких коллективов, как 5staFamily, Quest Pistols, «Винтаж» и «Серебро».

