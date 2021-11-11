Солист «Нервов» Milkovskyi сохранил свое настроение в альбоме

Вышел трибьют t.A.T.u. "200 по встречной" с Пугачевой, Ротару, Милохиным, Кокой и др. Трибьют группе «Тату» «200 по встречной» вышел с участием Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Монеточки, Дани Милохина, Веры Брежневой, Манижи, Клавы Коки и других артистов вышел сегодня (слушать альбом). Всего в релиз вошло 26 треков. Алла Пугачева и София Ротару исполнили «Нас не догонят», «Монеточке» достался «Мальчик-гей», «Слот» перепел «Я сошла с ума». Кроме того, в трибьюте приняли участие «Рефлекс» («Новая модель»), Даня Милохин («Не догонят»), «Винтаж» («Простые движения») и другие. «Нас не догонят» также представлена в виде инструментальной композиции Дмитрия Маликова, а «Клоуны» звучат в виде дуэта ЛСП и White Pink.







Dorofeeva спела «Я твоя не первая», Manizha - «Не верь, не...

«Нервы» выпустили клип о своих турах Группа «Нервы» выпустила роуд-клип «Я собираюсь в путь» (смотреть клип). Автор видео Роман Аткельдинов. Это road movie о концертной жизни группы. Кадры, которые использованы в видео, взяты из «нервных» влогов и хорошо передают атмосферу туров. Это добрый и лёгкий клип о музыкальной семье «Нервов», и первое официальное видео, выпущенное на песню с нового альбома «7».







Презентация нового альбома запланирована в Петербурге в «Севкабель Порт» 9 сентября, и 10 октября в московском «Мегаспорте».



Нервы

«Нервы» сняли бойцовский клип Группа «Нервы» выпустила новый клип на песню «Так как надо» (смотреть клип). Сценарий и режиссёр клипа — Женя Мильковский. В сюжете главный герой — бедный художник вспоминает о своей любимой девушке, которую часто рисовал в своих картинах. Судьба приводит его в бойцовский клуб, где начинается заглавная и остросюжетная история, из-за которой герой окажется на волосок от смерти.







Новый клип группы «Нервы» выстроен как драматическая и криминальная короткометражка, которая даст зрителю прочувствовать адреналин и азарт, присущие погоням, дракам, любви и переживаниям...

«Нервы» спели о жестокости кровавых силовиков Группа «Нервы» выпустила клип на песню «Суицид моей веры», где рассказала о переживаниях из-за кровавых подавлений силовиками мирных уличных протестов (смотреть клип). Режиссером и сценаристом клипа стал сам Женя Мильковский, действо происходит на сцене, медленно заливаемой кровью, и перемежается кадрами с силовиками, избивающими мирных людей на акциях протеста.







«В этой песне мы не призываем никого к суициду. Фраза "суицид моей веры" - метафора, означающая потерю веры в мир. Также в песне мы говорим о том, что не дадим этой вере умереть. Верим в лучшее и вместе всё пройдём», - говорят музыканты.



Соцсети уже пометили это видео как жесткое для...