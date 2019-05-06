Опубликован рейтинг лучших музыкальных университетов мира 2019 года

По данным американского издания CEOWORLD magazine, в расчет брались несколько пунктов: репутация заведения, его мировой имидж, академический опыт и уровень доступности информации о студентах и преподавателях.

Победителем рейтинга стала нью-йоркская Джульярдская школа.



1 Джульярдская школа, Нью-Йорк Соединенные Штаты 100,0

2 Музыкальный колледж Беркли, Бостон Соединенные Штаты 99,6

3 Музыкальная консерватория Новой Англии, Бостон Соединенные Штаты 96,2

4 Московская Консерватория, Москва Россия 95,7

5 Университет музыки и исполнительских искусств, Вена Австрия 95,4

6 Королевский музыкальный колледж, Южный Кенсингтон, Лондон Объединенное Королевство 94,7

7 Йельская школа музыки, Нью-Хейвен, Коннектикут Соединенные Штаты 94,2

8 Музыкальная консерватория Оберлина, Оберлин колледж в Оберлине, Огайо Соединенные Штаты 93,8

9 Парижская консерватория, Париж Франция 93,7

10 Королевская академия музыки, Лондон Объединенное Королевство 93,2

11 Королевская консерватория Шотландии, Глазго, Шотландия Объединенное Королевство 91,4

12 Манхэттенская школа музыки (МСМ), Нью-Йорк, Нью-Йорк Соединенные Штаты 90,8

13 Институт музыки Кертиса, Филадельфия Соединенные Штаты 90,7

14 Норвежская музыкальная академия, Осло Норвегия 90,2

15 Музыкальная консерватория Сан-Франциско Соединенные Штаты 88,6

16 Королевский музыкальный колледж, Стокгольм Швеция 88,2

17 Музыкальная школа Торнтон, Университет Южной Калифорнии Соединенные Штаты 84,9

18 Музыкальная школа Блэра, Университет Вандербильта, Нэшвилл, Теннесси Соединенные Штаты 84,1

19 Кливлендский институт музыки, Кливленд, Огайо Соединенные Штаты 82,9

20 Институт Пибоди Университета Джона Хопкинса, Балтимор, MD Соединенные Штаты 82,7

21 Музыкальная школа Шеперд при Университете Райса в Хьюстоне, штат Техас Соединенные Штаты 82,4

22 Школа музыки Генри и Ли Бинена, Северо-западный университет, Эванстон, Иллинойс Соединенные Штаты 79,6

23 Академия Сибелиуса, Университет искусств Хельсинки, Хельсинки и Куопио Финляндия 79,5

24 Калифорнийский институт искусств, Валенсия, Калифорния Соединенные Штаты 77,8

25 Университет Британской Колумбии Канада 77,4

26 Высшая школа музыки Ханса Эйслера, Берлин Германия 77,1

27 Школа музыки и драмы Гилдхолл, Лондон Объединенное Королевство 76,8

28 Королевская академия музыки, Орхус Дания 76,7

29 Университет Гонконга (HKU) Гонконг 76,2

30 Индонезийский институт искусств Джокьякарта, Джокьякарта Индонезия 74,9

31 Университет Мельбурна Австралия 74,5

32 Национальный университет Сингапура (NUS) Сингапур 73,7

33 Амстердамский университет Нидерланды 73,4

34 Токийский университет Япония 72,8

35 Национальная академия Святой Сесилии Италия 72,4

36 Королевская датская академия музыки, Копенгаген Дания 71,9