Джойс Дидонато и Хосе Кура выступят на фестивале «Новый год в Консерватории 2020»

Компания-организатор Ildar Bakeev Entertainment проанонсировала артистов этой серии праздничных мероприятий. В рамках фестиваля на сцену акустически совершенного Большого зала Московской консерватории выйдут ведущие звезды классической сцены: знаменитый аргентинский тенор Хосе Кура, лауреат премии «Грэмми» американская меццо-сопрано Джойс Дидонато, сладкоголосый мексиканский тенор Хесус Леон, автор почти всех саундтреков к любимым фильмам с Пьером Ришаром французский композитор Владимир Косма и феномены голландской фортепианной сцены дуэт Лукас и Артур Юссен.

«В этом году мы по-настоящему гордимся нашим фестивалем – мы собрали удивительную коллекцию потрясающих артистов и интересных программ, - говорит Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment. – Особенно волнительно для нас принимать на своем фестивале такую суперзвезду, как Джойс Дидонато! Более трех лет мы вели переговоры, пытаясь встроиться в ее загруженный график концертов – и мы рады, что все получилось».

Фестиваль «Новый год в Консерватории 2020» откроется концертом легендарного французского композитора и дирижера Владимира Космы. 29 декабря автор более 300 блистательных саундтреков к любимым россиянами фильмам с участием Пьера Ришара, таким как "Игрушка", "Высокий блондин в черном ботинке", "Невезучие", - вместе с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии (худ. руководитель – Сергей Скрипка) исполнит наиболее значимые работы из своего музыкального наследия.



Хосе Кура в Москве

Вечером 31 декабря на сцене Большого зала выступит звезда мировой оперы – знаменитый аргентинский лирический тенор Хосе Кура. В сопровождении оркестра Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (худрук Феликс Коробов) артист исполнит известные оперные произведения Пуччини, Массне, Сен-Санса, Чилеа, Сорособаля и др. Зрителей, как всегда, ждет праздничная атмосфера.

«По нашей традиции в канун Нового года мы будем встречать посетителей фестиваля на красной ковровой дорожке с шампанским», - отмечает Ильдар Бакеев.

3 января на сцену одной из самых акустически совершенных площадок России выйдет известный мексиканский тенор Хесус Леон. «Новый романтик» и «красавец с голосом ангела» - так именует его западная пресса. В сопровождении Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» (худрук Владимир Спиваков) молодая суперзвезда мировой оперной сцены исполнит известные оперные арии итальянских композиторов.



Джойс Дидонато в «Агриппине» на лондонской сцене

4 января состоится концерт двухкратного лауреата премии «Грэмми» известной американской оперной певицы Джойс Дидонато. Обладательница лирико-колоратурного меццо-сопрано и одна из самых востребованных оперных исполнительниц в мире в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра (худрук П.Коган) исполнит специальную праздничную программу из известных оперных арий.

5 января пройдет выступление молодых феноменов мира голландской классической музыки, пианистов Лукаса и Артура Юссен. Знаменитый фортепианный дуэт исполнит для москвичей и гостей столицы программу из интерпретаций работ Бетховена, Шуберта, Пуленка, Равеля.

О фестивале «Новый год в Консерватории»

Фестиваль «Новый год в Консерватории» — серия мероприятий, ежегодно проводимых в МГК им. П.И. Чайковского в праздничный период компанией Ildar Bakeev Entertainment. Его цель – наглядно доказать, что классическая музыка – это не скучно. «Единственная причина, по которой людям может не нравиться классическая музыка, на наш взгляд, – они слышали ее в неинтересной интерпретации, – говорит Ильдар Бакеев. - Для нашего фестиваля мы со всей серьезностью подходим к выбору не только исполнителя, но и программы: у нас звучат шедевры классики в исполнении выдающихся мастеров сцены!»

Первый фестиваль «Новый год в Консерватории 2017» прошел в период с 29 декабря 2016 по 5 января 2017. Второй – с 31 декабря 2017 по 4 января 2018. Третий – с 29 декабря 2018 по 5 января 2019. За три года существования проекта на сцене Большого зала Московской консерватории выступили ведущая скрипка США Сара Чанг в сопровождении Национального Филармонического Оркестра России под художественным руководством В. Спивакова, звезда Венской оперы Рамон Варгас в сопровождении симфонического оркестра театра “Геликон-опера”, самый востребованный лирический тенор современности Хуан Диего Флорес, знаменитый аргентинский тенор Марсело Альварес в сопросождении Московского государственное академического симфонического оркестра, французский интеллектуальный пианист Давид Фрэ, американский скрипач Августин Хаделих, американская пианистка Валентина Лисица, «золотой гобой» России Алексей Уткин, Государственный академический камерный оркестр России, австралийско-китайский тенор Канг Ванг, российская сопрано Екатерина Морозова в сопровождении Национального Филармонического Оркестра России под художественным руководством В. Спивакова, а также в 2018 году состоялся симфонический киноконцерт «Амадей. Live in Concert».