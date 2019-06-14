Письма Леонарда Коэна ушли за 876 тысяч долларов

Коэн и уроженка Норвегии Марианна Илен познакомились в 1960 году на греческом острове Идра. Отправленные Коэном письма свидетельствуют как о разворачивающемся романе, так и постепенном превращении начинающего поэта во всемирно известного исполнителя.



Leonard Cohen

Самым дорогим лотом из архива стало письмо, датированное декабрем 1960 годом, сообщает РИА «Новости». Оно было продано за 56 тысяч долларов, превысив предпродажный эстимейт более чем в пять раз. Письмо 1964 года, в котором Коэн написал "я стал знаменитым, но пустым", принесло организаторам торгов 35 тысяч долларов.

Марианна Илен скончалась в Осло в июле 2016 года в возрасте 81 года. Письма Коэна были переданы аукционному дому ее семьей.

Сам Коэн умер в ноябре 2016 года в Монреале на 83-м году жизни. Он является автором таких всемирно известных песен, как Hallelujah, Suzanne и So Long, Marianne. Кроме того, Коэн выпустил несколько сборников стихов и прозы, а также опубликовал два романа, которые переведены в том числе и на русский язык.