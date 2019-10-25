Вышел второй сингл из посмертного альбома Леонарда Коэна

Композиция стала вторым синглом с посмертного альбома музыканта «Thanks For the Dance», который будет выпущен 22 ноября 2019 года.

В начале ролика появляется фигура, очень похожая на Коэна, одетая в узнаваемые пальто и шляпу. Но это оказывается андрогин, который в расстроенных чувствах идет через осенний лес, постепенно избавляясь от одежды. В конце пути ему встречается буддистский монах, который надевает ему на плечи монашеское одеяние, и юноша-девушка доходит до края леса, выходит на скалы и в финале в позе лотоса парит над живописной бездной.

В песне Леонард Коэн рассказывает о своем жизненном пути, разочарованиях, и спрашивает себя «Что происходит с моим сердцем?» Как обычно, песня исполнена под минималистичную гитару, иногда с вкраплениями фортепиано и струнных. На первом плане - невероятной красоты бархатистый голос Леонардо.



Leonard Cohen

Как рассказал Rolling Stone режиссер клипа Даниэль Аскилл, он вспомнил о тех временах, когда Леонард жил некоторое время в дзен-центре в Калифорнии.

- Я хотел сделать что-то, рассказывающее о Коэне как дзен-буддисте, - говорит режиссер. – Это символический рассказ об избавлении от эго и атрибутов славы.