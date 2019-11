У Леонарда Коэна вышел посмертный студийный альбом

Сын покойного музыканта Адам Коэн продолжил работу над альбомом через семь месяцев после смерти отца, разбирая материалы, оставшиеся после записи последнего прижизненного альбома музыканта «You Want It Darker». Над ним они так же работали вместе, и Леонард просил сына довести дело до конца. Все треки написаны Леонардом Коэном.

Для записи песен были приглашены канадская вокалистка Лесли Файст, ирландский фолк-певец Дэмиен Райс, бэк-вокалистка Дженнифер Уорнс, испанский гитарист Хавьер Марс (который восемь лет работал в гастрольном коллективе Леонарда Коэна), американский музыкант Бек (он играет на гитаре и варгане), канадский музыкант и продюсер Даниэль Лануа, басист Ричард Перри из Arcade Fire, гитарист Брайс Десснер из National, пианист Дастин О'Хэллоран, берлинский хор Cantus Domus, а также другой хоровой коллектив Shaar Hashomayim, принимавший участие в записи «You Want It Darker».



Leonard Cohen

Альбом минималистичен и при этом изысканно аранжирован. Например, в песне Moving On звучит мандолина, которая почти неотличима по обертонам от русской балалайки. Ранее показанная баллада Happens to the Heart уже попала в топы всех стриминговых сервисов.

Альбом стал пятнадцатым студийным альбомом для канадского певца и автора песен Леонарда Коэна.