Саша Самойленко&Tomas band сыграли в оппозицию

Новая работа Саши Самойленко&Tomas band (ex-Томас) соединила в себе четыре главных для музыканта города. В географии от Южного Урала до Балтийского моря, через Челябинск и Москву. Две песни были записаны в Риге с латвийскими музыкантами, остальные на московской студии, на пару с бессменным барабанщиком Владимиром Николаенко, с которым Самойленко начинал играть ещё в Магнитогорске, позже перебравшись в Челябинск (группа «Томас» образовалась в Челябинске).

Сведение альбома доверили Алексею Юзленко из группы Znaki, а завершили круг мастерингом на Южном Урале.

В записи участвовали:

Саша Самойленко | вокал, гитары, тамбурин, песни, аранжировка/

Владимир Николаенко | ударные 1, 4/

Александр Балаганов | ударные 2,3/

Сергей Юдинс /бас - гитара 2, 3/

Николай Груничев / соло-гитара 2, 3/

запись - Дмитрий Пало (Riga) 2,3 / Сергей Акинин (Москва) 1,4/

сведение - Алексей Юзленко / мастеринг- Андрей Костюченко

обложка - Александр Коротич (+ текст Фредди Крюгер)



