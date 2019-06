Пользователям предстоит повторить вирусный танец из клипа — превью задания опубликовано на YouTube-канале игры, сообщает Intermedia.

В новую версию «Just Dance» также войдут песни «I Like It» Карди Би, «Kill This Love» корейской группы Blackpink, «God is a Woman» Арианы Гранде, «High Hopes» от Panic! At the Disco и еще более 500 композиций.



Little Big

Релиз игры запланирован на осень 2019 года.