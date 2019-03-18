Сумма нового иска Дидье Маруани к Киркорову составила 272 млн

"Иск предъявлен на 272 миллиона рублей, пока. Иск предъявлен в связи с нарушением авторских прав французского композитора, исполнителя Дидье Маруани на его песню. Эти права нарушены господином Киркоровым Филиппом Бедросовичем, композитором Попковым Олегом Владимировичем, а также их компаниями, которые использовали часть песни – причем это основная часть песни, наиболее заметная, значительная, – использовали в произведении, которое исполнял Филипп Киркоров под названием "Жестокая любовь", - сказал адвокат журналистам.



Didier Marouani

Маруани добавил, что для него принципиально важно "вернуть отцовство" своей песни Symphonic Space Dream.

"За всю свою карьеру я написал более 500 песен, и каждая из них как мое дитя. Меня оскорбили, опорочили мою честь. Я хочу смыть это пятно с моей репутации", - заявил он.

Тарло добавил, что 18 марта Маруани подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы по месту регистрации Филиппа Киркорова. В Таганском суде РИА Новости факт подачи иска пока не подтвердили - обычно на его получение и регистрацию требуется некоторое время, отметил собеседник агентства.

Помимо Киркорова и Попкова, ответчиками по делу проходят музыкальные лейблы Sony Music Entertainment и «Первое музыкальное издательство», а также компания «Филипп Киркоров Продакшн» и группа компаний RONEe's.

По информации истца, песня «Жестокая любовь» выходила на 53 различных альбомах, а кроме того, неоднократно исполнялась Киркоровым публично.

- Учитывая то обстоятельство, что Филипп Киркоров является одним из самых популярных и высоко оплачиваемых российских певцов, сумма компенсации за каждый факт незаконного использования музыкального произведения "Жестокая любовь" должна составлять не менее 5 млн рублей, — говорится в иске.

Исходя из данных требований, сумма составляет 265 млн рублей. Истец также намерен взыскать по 1 млн рублей за каждый из семи концертов, где звучала композиция.

- Это не единственный иск, который мы подготовили, но это иск предшествует всему. Это иск о защите авторских прав, — подчеркнул Тарло.

Ранее в 2016 году Маруани подал в Мосгорсуд иск в отношении Киркорова о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни "Symphonic Space Dream". Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В конце ноября 2016 года Маруани и его юрист были задержаны в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него 1 миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.