Дидье Маруани возобновляет дело о плагиате Киркорова и Попкова

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В середине марта будет подан новый иск о нарушении композитором Олегом Попковым и певцом Филиппом Киркоровым авторского и исключительного права Маруани на музыкальное произведение «A Symphonic space dream».

В декабре 2016 года Маруани уже приезжал в Россию для встречи с Киркоровым, чтобы решить вопрос путем переговоров, однако договориться путем мирового соглашения не удалось.

18.03.2019 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Жестокая любовь»: Новый иск Маруани против Попкова и Киркорова. Французский музыкант Дидье Маруани и его адвокат расскажут о деталях нового иска к Киркорову.

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ТЕКСТ

Новый адвокат Дидье Маруани - председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло.

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