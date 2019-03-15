Дидье Маруани возобновляет дело о плагиате Киркорова и Попкова

В декабре 2016 года Маруани уже приезжал в Россию для встречи с Киркоровым, чтобы решить вопрос путем переговоров, однако договориться путем мирового соглашения не удалось.

18.03.2019 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Жестокая любовь»: Новый иск Маруани против Попкова и Киркорова. Французский музыкант Дидье Маруани и его адвокат расскажут о деталях нового иска к Киркорову.



ТЕКСТ

Новый адвокат Дидье Маруани - председатель Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло.