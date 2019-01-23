«Возвращение» показало клип «Кукла»

Музыка "Возвращения" - прочный сплав русского рока и фолка, в основе которого лежат глубокие философские тексты Сергея Канунникова. В записи песни «Кукла» приняли участие Илья Кудряшов (народные духовые), бас гитарист Никита Алёшин, перкуссионист Олег Козлов, партии бэк-вокала исполнили Ольга Надеждина и Василиса Тарасова.

Эта песня о духовном пути и жизненном уроке, который получает человек, находящийся на пике сомнений и в полном упадке сил. Та художественная иллюстрация, которую удалось нам снять, показывает выход из такого тупика. Без этого клипа, пожалуй, содержание песни было бы неполным. Именно поэтому режиссуру, подбор актеров, поиск локаций взял в свои руки сам автор.

Работа над клипом велась с июля по декабрь 2018 года. Съемки проходили на территории музея–заповедника «Русский остров» (г. Покров, Владимирская область) и в Москве. Главные роли исполнили Алексей Красавин и Виктория Ярославцева. Кукла, снятая в этом видео, была сделана на заказ специально для клипа мастером из Иркутска Аллой Клейменовой.