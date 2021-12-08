Фестиваль камерной музыки «Возвращение» вернулся

Первый фестиваль камерной музыки «Возвращение» состоялся в январе 1998 года и с тех пор ежегодно проходил в рождественские дни в залах Московской консерватории. Январь 2021-го стал исключением — в условиях многочисленных противоэпидемических ограничений было принято решение фестиваль не проводить.

«Возвращение» - одно из самых ярких и ожидаемых событий столичного концертного сезона, собирающее полные залы. «Резиденты» фестиваля – бывшие однокашники, выпускники Центральной музыкальной школы при Московской консерватории и Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных – теперь это исполнители, добившиеся безоговорочного международного признания, выступающие на лучших сценах мира, лауреаты престижных премий, солисты ведущих западных и российских оркестров, педагоги и профессора отечественных, европейских и американских вузов. Фестиваль каждый год удостаивается восторженных отзывов профессиональных критиков, неизменно оставаясь «главным оазисом камерного музицирования в городе». Художественное руководство фестивалем осуществляют Роман Минц и Дмитрий Булгаков.



Фестиваль «Возвращение». Фото: Ирина Шымчак

Устоявшийся формат фестиваля «Возвращение» - это четыре концерта, включающие шедевры камерной музыки, редко исполняемые произведения великих композиторов, российские и мировые премьеры отечественных и зарубежных авторов. Традиционно одним из вечеров является «Концерт по заявкам», программа которого составляется с учетом пожеланий самих исполнителей. Три остальных концерта – тематические, и темы их всегда оригинальны. Собранные в каждом из них по принципу коллажа сочинения образуют уникальный цикл с собственной внутренней драматургией. Она раскрывает заявленное название с точки зрения самых разных исторических, философских, стилевых, индивидуально-творческих аспектов, и дает каждому слушателю возможность увидеть глубинные взаимосвязи и пересечения художественных явлений, сделав на этой основе собственные выводы и открытия. Среди тем прошлых лет - «Песни о родинах», «Salon», «Ночная музыка», «Путевые заметки», «Война», «Серенады», «В гостях у сказки», «Исход». Новизну в решении каждой заявленной темы обеспечивает твердое правило фестиваля – ни одно сочинение в рамках форума не может прозвучать повторно, каждый год программа составляется только из сочинений, не исполнявшихся в предыдущих концертах.

Темы программ XXIV «Возвращения» сформулированы как «Доля шутки», «Думы» и «Первая любовь».

10 января в программу «Доля шутки» собраны сочинения юмористические или проходящие по разряду курьезов, забавных «безделиц», если пользоваться определением пушкинского Моцарта. Такие, например, как «Музыкальные шутки» Клаудио Монтеверди, «Юмореска» Александра фон Цемлинского или «Сатиры» Арнольда Шёнберга.

Разного рода музыкальные рефлексии составили программу концерта «Думы» (12 января). В нем мы услышим «Утреннее размышление о Божием величестве» Леонида Десятникова на стихи М.Ломоносова для хора a capella и «Слезы. Размышление по поводу песни Джона Дауленда» Бенджамина Бриттена, «Чувства К. Ф. Э. Баха», Карлом Филиппом Эмануэлем Бахом же и написанные, и «Думки» Антонина Дворжака, «Раздумье» Николая Рославца и кондукт французского средневекового поэта и философа Филиппа Канцлера O mens cogita («Задумайся, человече»).

Произведения, посвященные или же вызванные к жизни первыми романтическими переживаниями и опытами, будут исполнены 14 января в программе «Первая любовь». В этот вечер прозвучат сочинения Грига, Дебюсси, Прокофьева, Глинки, Мессиана, Брамса, Яначека, Корнгольда и Рахманинова.

Завершится фестиваль 16 января традиционным «Концертом по заявкам». Среди авторов, которых выбрали для исполнения сами участники заключительного фестивального вечера, - Андрей Зеленский, Кшиштоф Пендерецкий, Арнольд Бакс, Леош Яначек, Оливье Мессиан и Гэвин Брайерс.

На сцене Малого зала консерватории выступят как постоянные участники фестиваля, так и новые гости. Среди артистов, которые за годы существования форума вошли в его «основной состав», - пианисты Яков Кацнельсон, Ксения Башмет, Екатерина Апекишева, виолончелисты Евгений Тонха и Борис Андрианов, скрипач Айлен Притчин и альтисты Сергей Полтавский и Илья Гофман, кларнетисты Михаил Безносов и Антон Дресслер, ансамбли Intrada и Labyrinthus. Среди дебютантов нынешнего года – Варвара Турова (сопрано), Феликс Антипов (виола да гамба), Егор Булгаков (валторна), Иван Бушуев (флейта, контрабас-флейта), Виталий Ватуля (саксофон), пианистка Мария Немцова, баянист Николай Сивчук и др.

В этом году фестиваль пройдет при поддержке Союза композиторов России. Сбор средств для проведения «Возвращения»-2022 также продолжается на краудфандинговой площадке Планета.ру.

XVIII, XIХ, ХХ, ХXI, XXII и XXIII фестивали были проведены на средства благотворителей, сделавших пожертвования в пользу проекта на Планете.ру.

Собранные средства направляются на оплату проезда и проживания участников фестиваля, аренду нотных материалов и репетиционных помещений, подготовку и печать полиграфических материалов и прочие организационные расходы.