«Возвращение» покажет новый альбом «Детям птиц»

Визитной карточкой «Возвращения» является сочетание лирического и проникновенного вокала Канунникова с залихватскими этническими духовыми Ильи Кудряшова, а бодрая ритм-секция из акустического баса и перкуссии грамотно формирует структуру композиции.

Гостями этого альбома стали Денис Забавский (балалайка в песне «Заря-зорюшка-зареница»), Михаил Вырин из группы «Медвежий Угол» (гусли в песне «Девица»), Начын Чореве - солист тувинской группы «Хартыга» (горловое пение и игил в песне «Байкал») и любимец публики Павел Фахртдинов записавший второй голос в песне «Да будет свет».



Дмитрий Канунников

«Этот диск не рассчитан на фоновое прослушивание, в него нужно погружаться полностью, впрочем, как и в предыдущую работу группы «Глубина». Эта история о потерянном человеческом счастье, об утраченной любви, непростом пути сквозь горе и беды и о способах выбраться из глубочайшей ямы обратно к свету», - говорит Дмитрий Канунников.

Все песни альбома «Детям птиц» были записаны и сведены Сергеем Канунниковым на своей новой студии с птичьим названием «Ça va» (Сова).

Формат релиза: 4p digipack + poster. Он вышел на лейбле Sketis Music.

Презентация: 31 октября, Москва, клуб «Live Stars».