Артур Беркут: Мы хотели записать альбом совсем с другим характером!

Свежие подробности Артур сообщил в рамках интервью YouTube-каналу "Рок-Молва".

Идея пластинки возникла у Артура год назад. Все песни артист создавал в соавторстве с гитаристом группы Александром Стрельниковым. Александр написал для альбома множество тяжёлых риффов и сделал все аранжировки. Свои вокальные мелодии Артур создавал на уже готовые гитарные конструкции. Такой подход артист применил впервые за долгое время. Готовая вокальная линия отдавалась поэту Анатолию Жукову, который сочинял текст для песни. 15 марта в Москве состоится презентация альбома. Кстати, вначале у музыкантов не было планов создавать настолько тяжёлую пластинку.

"Изначально мы планировали записать этот альбом совершенно в другом, не то чтобы жанре, но в другом характере, - рассказывает Артур. - И я обратился к нашему гитаристу Александру Стрельникову. Лучше чем гитарист, никто не придумает риффы... Если Вы послушаете альбом, Вы поймёте, потому что там очень много гитарных партий".

Также в рамках интервью вокалист рассказал о другой своей новинке - дебютном альбоме группы Nebesa. Диск вышел в ноябре 2019 года и получил название "Online". Все песни для него записывались в Москве, несмотря на занятость гитариста Андрея Смирнова в немецкой группе UDO. Студийные сессии проходили под руководством звукорежиссёра Макса Новикова, который делал звук и для альбома "Твоё второе я".

"Андрей Смирнов не так часто бывает в Москве, к сожалению, но по телефону мы с ним общались и более того разбирали некоторые партии прямо в студии по спикерфону, если у нас возникали какие-то трудности, - объясняет Артур Беркут. - Конечно сначала мы материал прослушивали, потом анализировали. В итоге, я думаю, работа получилась очень достойная".



Артур Беркут

Кроме того, Артур рассказал об истории возникновения самой группы Nebesa. Идея создания принадлежит гитаристу Андрею Смирнову. В ходе совместных гастролей с Беркутом у гитариста накопилось много материала. Было решено его записать. Ключевой идеей проекта стало участие двух вокалистов. Ещё одним голосом группы стал Вахтанг Задиев из Iron Maiden Tribute Show.

"Это человек энергичный, мы просто дополняем друг друга на сцене, - делится впечатлениями Артур о своём коллеге по группе. - В то же время Вахтанг замечательно исполняет композиции на английском языке... В том числе наши песни, которые мы переложили на два голоса... Я уже не говорю про группу Helloween, потому что там тоже два вокалиста. И может быть за основу мы взяли эту команду. Я просто посмотрел со стороны, и это выглядит очень гармонично".

Полную версию интервью Артура Беркута можно будет увидеть через несколько дней на YouTube-канале "Рок-Молва".