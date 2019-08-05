Экс-вокалист "Арии" споёт на сольном альбоме гитариста группы "Кипелов"

Такое заявление музыкант сделал в эфире подкаста "Волчья Квинта" на YouTube-канале "Рок-Молва".

В своё время у меня была мысль выпустить инструментальный альбом, но я понял, что это бессмысленно, интерес к инструментальной музыке не такой высокий, - говорит Вячеслав Молчанов. - У меня сейчас идёт работа над сольным альбомом, где я буду петь и играть. Это будут именно песни. И полностью мои аранжировки. Конечно вполне возможно, что одна вещь будет инструментальной где-то в конце.

На своём сольнике Вячеслав вновь выступит в качестве вокалиста. Также на альбоме будет несколько приглашённых певцов. В том числе, Артур Беркут, известный по участию в группах "Ария" и "Автограф". Кстати, не так давно гитарист группы "Кипелов" участвовал в сольном концерте Артура Беркута по личному приглашению певца.

Сольный альбом будет публиковаться частями на YouTube-канале Вячеслава Молчанова. В дальнейшем эти треки прозвучат на мастер-классах гитариста.