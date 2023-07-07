«Кипелов» сыграл с симфоническим оркестром и хором, а потом ответил на вопросы

Музыканты группы «Кипелов» активно отвечали на вопросы ведущих «Соли» Александра Ф. Скляра и рэпера Рича, и тут было послушать много чего интересного.

«Кипелов» начал с последней из вышедших песен «Часы Судного дня», причем… не в студии «Соли». Это видео снято съемочной группой «Соли» на московском стадионном концерте «Кипелова» в ходе тура в честь 20-летия группы. Тем не менее, огромное количество зрителей активно подпевают и знают слова песни. «Дыхание тьмы» подтвердило, что Валерий в 65 все-таки по-прежнему в отличной вокальной форме, что бы кто ни говорил. Звонкости, может быть, и стало поменьше, но мастерство не пропьешь. Он поет убедительно. И хэви-саунд коллектива - на высочайшем уровне. Особенно потрясло соло басиста Алексея Харькова в «Дыхании тьмы», просто так такое не сыграть. А вот соляки от гитаристов — скорее очень предсказуемые, так что лишь для атмосферы.

«У нас очень разнообразная публика. Это могут быть адвокаты, полицейские, спортсмены часто приходят к нам. Молодые ребята приходят, с детьми, потом с внуками. И бабушки ходят. Я очень часто вижу, что приходят с детьми. Спрашиваю, не боитесь, ведь громкая музыка. Не устал ребенок, не громко ему? А он бьется радостно. Нет, не устал! Часто в косухе приходят».

«Не сейчас» в духе приснопамятного «арийского» хита «Улица роз» и хоровыми песнопениями фанатов, «Выше» с ироническим оммажем Долматовскому и Бернесу «Милый город, спи спокойно»... Все-таки жирный плюс, когда записывается стадионный концерт со всеми этими бесчисленными видеоэкранами, пиротехникой, сценическим светом. Мощно.

«Один из самых моих любимых фильмов - «Чапаев». Я его постоянно цитирую. Мы, когда едем в туре на автобусе, ставим хорошие советские фильмы. «Они сражались за Родину», «Любовь и голуби», весь наш советский кинематограф обожаю. Я вообще весь советский. Из тех времен».

И вот долгожданный мною блок из баллад. «Я здесь» (тут Валерий умело прикрывает куполом сложные верхние ноты), «Белый ад» (снова напомню про необходимость наушников или аудио-системы, иначе не услышите фишки с разведением гитар по каналам), «Лунный ковчег». Все, как мы любим: аффектированно мощная подача в начале фраз и вибрато или глиссанды на их окончании. Единственное, что мне не понятно, так это зачем работать в две соло-гитары в унисон (где всегда есть опасность ошибок), а не развести их как-то вкусно.

«Всегда надо относиться к себе достаточно критически. Все, я уже на вершине, я достиг всего, я почиваю на лаврах, смотрю на всех свысока, мне уже нечему учиться, - это все главная, я считаю, беда людей. С годами ты понимаешь, что от чего-то ты должен отказаться. По-настоящему сильный человек — не тот, кто может много себе позволить, а тот, кто во многом себе может отказать. У меня в группе ребята молодые, они не дают мне зачерстветь, забронзоветь, засохнуть. И очень важно до конца честно относиться к своему делу. В каком бы ты состоянии не был, ты должен выйти на сцену и выложиться на 100%. Бывают такие моменты, когда простыл или еще что-то, и думаешь, как же я буду петь. И вдруг что-то странное происходит — ты сконцентрировался, сосредоточился… Вот так было на последнем концерте. Сопли и все такое. Я помолился, сосредоточился: «Господи, помоги!». Я вышел, - и я давно так в своей жизни не пел! Все ушло. Я два дня ходил на адреналине после этого концерта. Очередное испытание мне послал Господь Бог, и я его преодолел».

Немного метала в «Еще повоюем», незаметно переходящего почти в психоделику, - это было хорошо. На песне «Жить вопреки» как-то неожиданно на сцене появился целый симфонический оркестр «Русская филармония» п/у Вадима Кузьминского, слышимость которого оказалась около нуля, и даже его хор, который все-таки было слышно. «Дух мятежный, непокорный, дай мне знать, что впереди! Чтобы жить вопреки!», - поет тут Кипелов. В политических вопросах, однако, он куда более покладист. Впрочем, он же может «жить вопреки» загнивающему Западу? Можно и так трактовать.

«Мы часто обсуждаем то, что происходит в мире. Когда заходит речь о новом материале, - обойти это сложно. Мы были в госпитале, были у ребят-десантников. Мы свою позицию не скрываем. Встречает нас капитан, водит, а потом спрашивает: «А какой у вас любимый альбом Iron Maiden?» Я так удивился! А он начинает их перечислять. Думаю, что даже я не все их альбомы знаю. Меня просто потряс этот вопрос. Да, мы учились у Iron Maiden, снимали какие-то движения, я не стесняюсь этого. Это нормально, я считаю. Никто из нас, нормальных людей, не топит за войну. Но когда твоя страна воюет, когда твои ребята на передовой, - выступать против них означает стрелять им в спину. Мы тут молимся за них, переживаем за них. Я хочу, чтобы все услышали. Это наша четкая позиция, мы никогда не изменим ее».

Кстати, под оркестр Кипелов спел впервые еще в «Арии» на фестивале «Нашествие-2001». А недавно прошел целый тур «Кипелова» с симфоническим оркестром.

«Мы долго сомневались. Это же «Нашествие». Тут много групп, оркестрантов надо расставить-рассадить. Мы сыграли тогда с оркестром песен шесть. Когда я приехал после выступления домой, там сидели друзья, они мне сказали: «Слушай, это же совсем другая музыка! Мы тут тебя зауважали!». Ощущения были потрясающими. К нам подходили оркестранты, молодые ребята, и говорили, что выросли на нашей музыке. Ездить на гастроли с оркестром — сложное дело. Но когда на репетициях я услышал, во что это может превратиться, - я честно сказал, что приношу свои извинения и я был не прав. Самое тут главное — контакт с дирижером. Мы долго его выбирали, нашли классного парня из Краснодара, у него там симфонический оркестр. И все срослось. И думаю, что мы обязательно к этому вернемся».

«Власть огня» - тут оркестр стал понемногу проступать сквозь плотные гитарные обвязи, но не слишком. Даже обидно немного за прилежно играющие оркестровые группы, которых не слышно от слова «почти». Баллада «Крик тишины» - тут уже струнные группы стало наконец-то слышно, и хор на бэкграунде. И как же стало хорошо! А в «Вавилоне» дали оркестру сыграть интро соло, и стало совсем хорошо.

«Можно обмануть раз, два, три. Но постоянно обманывать не получится. Ты выходишь к своим поклонникам, и нельзя быть сверху, типа я такой крутой. Ты выходишь к друзьям, чтобы поделиться, что там у меня внутри. Это самый главный рецепт. Я видел много мировых звезд, и как правило все они оказывались очень скромными в общении, в быту».

Баллады продолжились «Пророком», где оркестр опять заглушили, а хор оставили на бэках. Зато зажгли белый крест на заднике, да и сам Валерий осенил зрительный зал крещением. «Мертвая зона», «Реки времен», «Непокоренный» (здесь оркестру удается вклиниться с темой вторжения из Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича), «Я свободен» (тут можно эксклюзивно услышать фразу «Я свободен», разложенную на пятиголосие хора), - понятно, что финальный блок состоит из самых хитов. Музыканты бодрячком, выдают Ингви Мальмстина на чилле, в воздухе летают каподастры и барабанные палочки. Но все же я не понял, зачем «Кипелову» оркестр. Особенно обидно было за симпатичную арфистку, которую раз 20 показывали в кадре, но в финальном миксе ей не оставили ни одной ноты.

Гуру КЕН