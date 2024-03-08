«Кипелов» выпустил мини-альбом «Весы судьбы»

Свежий мини-альбом группы «Кипелов» состоит из пяти треков - интро и четырех песен. Заглавная песня ранее уже выходила в формате сингла.

«Сведением материала занимался Майк Фрейзер (Mike Fraser) – канадский саунд-продюсер, работавший с такими артистами, как AC/DC, Metallica, Led Zeppelin, Aerosmith, Bryan Adams, Franz Ferdinand, Mötley Crüe, Bad Religion и многими другими», – сообщается в пресс-релизе.



Кипелов

Авторы текстов песен нового альбома – Маргарита Пушкина, Вячеслав Шумейко и Валерий Кипелов. Помимо версии на стриминге, альбом будет издан и на физических носителях, в том числе на компакт-дисках и виниловых пластинках. Издающая компания – Moroz records.