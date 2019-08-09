Вячеслав Молчанов: Трек-листы в альбомах «Кипелова» мы обсуждаем совместно!

Вячеслав поделился подробностями про съёмки клипа "Жажда Невозможного", про саунд альбома "Звёзды и Кресты", конкурс для молодых звукорежиссёров, про инструментальные композиции Молчанова и почему они не вошли в репертуар группы "Кипелов". Кроме того, музыкант рассказал, как он придумывает свои гитарные соло для группы "Кипелов".
Интервью Вячеслава Молчанова блогу "Рок-Молва" в рамках подкаста "Волчья Квинта" вышло сегодня.
Вячеслав Молчанов - бывший участник групп «Цветы» и «Легион», был гитаристом у Николая Носкова, Григория Лепса, Алексея Глызина и др. С февраля 2006 года является гитаристом группы «Кипелов». Является автором большей части композиций третьего студийного альбома «Звёзды и кресты». Имеет собственный сайд-проект — группу Sixth Sense, а также проект Molchanoff, в котором является гитаристом и вокалистом.
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