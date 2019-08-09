Вячеслав Молчанов: Трек-листы в альбомах «Кипелова» мы обсуждаем совместно!

Для съемок нового видео группа «Кипелов» обратилась к известному клипмейкеру Олегу Гусеву, который предложил снять клип в готическом замке Кельха в Санкт-Петербурге. Это выдающийся памятник архитектуры, сочетающий в себе модерн и готику.





«Мы рассматривали разные варианты и, несмотря на то, что песня достаточно нехарактерна для группы, решили снять именно на песню «Жажда невозможного», - говорит Валерий Кипелов. - Дело в том, что мы никогда не играли блюз».

