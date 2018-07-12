Кипелов готовит новый альбом

Об этом в интервью ТАСС сообщил лидер коллектива, певец и композитор Валерий Кипелов.



Валерий Кипелов

"Положа руку на сердце, да, есть некоторые идеи для новых песен", - сказал Кипелов.

Музыкант также отверг обвинения в конъюнктурности песен группы, например, композиций "Косово поле" и "Непокоренный", посвященной блокадному Ленинграду. "Есть ложный патриотизм, а есть тот, который в тебе с молоком матери. Когда ты делаешь от всего сердца, когда тебя это действительно волнует, я не вижу ничего страшного в патриотизме, - подчеркнул он. - Так что и новая песня, возможно, будет связана с каким-то юбилеем событий Великой Отечественной войны".

Предыдущие три пластинки группы выходили с промежутком в шесть лет: в 2005 году, 2011 и 2017. "Знаете, есть художники плодовитые, которые рисуют огромное количество картин, причем достойных картин. А мы вот не можем чаще выпускать альбомы. Может быть, из-за того, что у нас высокая планка в том, что касается музыки, текстов, аранжировок", - пояснил Кипелов.

Редкие релизы рок-музыкант также связал с тем, что "с годами все сложнее и сложнее сочинять музыку". "Понимаешь, что, наверное, все уже сочинено до тебя. Найти какую-то интересную тему все сложнее, тем более мы тоже находимся в определенных рамках хэви-метал, и выскочить за эти рамки порой бывает сложно: тебя могут не понять", - добавил он.

Группа "Кипелов" основана в 2002 году музыкантами, ушедшими из рок-команды "Ария": вокалистом Валерием Кипеловым, гитаристом Сергеем Терентьевым и барабанщиком Александром Манякиным. Коллектив играет в стиле тяжелого рока, иногда добавляя в свои выступления народные песни.