Сергей Скрипников: Кипелову просто понравилась песня «Никто»!

Изначально композиция была написана для проекта "Династия Посвящённых", но долгое время входила в репертуар группы "Кипелов". Музыка была написана на слова поэтессы Маргариты Пушкиной.

В своём интервью Сергей Скрипников рассказал, почему Валерий Кипелов согласился исполнить песню "Никто", какой вклад в композицию внёс экс-гитарист "Арии" Сергей Терентьев, а также как записывался дуэт Валерия с вокалистом Артуром Беркутом и почему группа "Кипелов" перестала исполнять песню "Никто" на своих концертах.



Валерий Кипелов

Это интервью Сергей Скрипников дал блогу "Рок-Молва" в 2020 году. Аудиоверсия публикуется впервые, как часть подкаста "Демиурги".