«Кипелов» работает над 4 новыми песнями

Одна из новых композиций почти готова. При этом гитарист подчеркнул, что новый материал может быть издан в виде синглов или мини-альбома. Такой подход позволит группе чаще выпускать свою музыку и чаще радовать поклонников новыми релизами. Ведь музыкантам "не хочется, чтобы люди долго ждали, как это было раньше".

"Сейчас такая тенденция, что выпускают музыку синглами и ещё визуализируют, поэтому насчёт выпуска полноценного альбома есть сомнения, - сказал в интервью Вячеслав. - Это больше моё мнение, конечно, хотя Валерий Александрович тоже сейчас придерживается такой позиции. У нас же всегда проблема - сцепка музыки с текстами. Хотя если у нас сейчас всё быстро пойдёт, то почему бы и не выпустить целый альбом".

Гитарист надеется, что новый материал группа успеет выпустить уже в этом году.



Группа «Кипелов»

Также Вячеслав Молчанов отметил, что в репертуаре группы «Кипелов» появится новая композиция авторства бас-гитариста Алексея Харькова. Это примечательно, так как на предыдущем альбоме группы «Звёзды и Кресты», который готовился целых 6 лет, не оказалось ни одной композиции этого музыканта.