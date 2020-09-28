В свет вышел «Кипелов. Концерт с симфоническим оркестром»

«Всё действие было отснято на 21 видеокамеру и записано для последующего сведения звука, как в стерео, так и в многоканальном объемном режиме, поэтому все, кто не успел побывать на концертах «симфонического» тура, смогут погрузиться в его неповторимую атмосферу с высоким качеством съемки и звука, кто этого не сделал, откроют для себя группу «Кипелов» с новой стороны».
Этот концерт в Крокусе стал завершением большого тура 2019-2020 годов. Концерт записан при участии симфонического оркестра «Русская Филармония», дирижёр – Вадим Кузьминский. В кинотеатре «Октябрь» прошла презентация фильма с участием музыкантов группы «Кипелов».
Группа выложила также аудиоверсию концерта.
Комменты