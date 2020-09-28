В свет вышел «Кипелов. Концерт с симфоническим оркестром»

Одна из новых композиций почти готова. При этом гитарист подчеркнул, что новый материал может быть издан в виде синглов или мини-альбома. Такой подход позволит группе чаще выпускать свою музыку и чаще радовать поклонников новыми релизами. Ведь музыкантам "не хочется, чтобы люди долго ждали, как это было раньше".

