Открыт предзаказ на юбилейное концертное видео группы «Кипелов»

Чтобы порадовать своих поклонников в юбилейный год группа «Кипелов» выпускает концертное видео, которое было записано 08.12.2013 года в клубе «Arena Moscow». Концерт был приурочен к предыдущему юбилею - 55-летию.





Кипелов «55» отличается довольно нестандартным для группы сет-листом, прекрасным шоу и самое главное, абсолютно живым звучанием.

Подарочное издание выйдет в медиабоксе с флэш-картой на 16 гб для видеофайла концерта в Full HD, 2 CD и буклетом.

Оформить предзаказ (всего 200 шт) можно по ссылке - http://bit.ly/kipelov55.