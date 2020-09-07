Hurts показали татуировку «Счастье» на русском

Как признался Тео Хачкрафт в Твиттере, для него было большай честью сняться с Хеленой Бонэм-Картер, и он получил большое удовольствие от совместной работы.





«Меня толкали, давали пощечину - но от Хелены я все это принимал с удовольствием!» - Говорит музыкант. «А для меня это была хорошая Энгерготерапия» - смеется актриса.

