Hurts показали татуировку «Счастье» на русском

«Faith» вышел в прошлую пятницу, и теперь в его поддержку вышел клип «All I Have To Give», в котором Тео Хатчкрафт поет в грязном общественном туалете, а потом снимает рубашку и на теле оказывается татуировка «Счастье» на русском языке.
«Первые дни записи альбома были довольно пугающими. Лично для меня это был один из самых мрачных и сложных периодов в жизни. Я не мог сфокусироваться, не мог функционировать и почти ничего не чувствовал. Я не был уверен, что новый альбом может в принципе случиться. Но время шло, стало попроще, и медленно я нашел путь обратно в музыку. «Faith» — коллекция песен, написанных в персональных кризис и выпущенных в период мирового кризиса. Это песни об изоляции, отчаянии, боли, сомнениях, грусти и, конечно, вере. Мы заботились об этих песнях и любили их на протяжении 18 месяцев, и теперь они ваши. Надеюсь, вы сможете найти в них комфорт и утешение, как и я»? - рассказывал про «Faith» сам Тео Хатчкрафт.
Европейский тур с альбомом «Faith» начнется 11 февраля 2021 года, в него включены Баку, Алма-Ата, Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Сургут, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Уфа, Самара, Сочи, Краснодар, Воронеж, Санкт-Петербург («Юбилейный»), Москва («Адреналин»), Хельсинки, Таллинн, Рига, Каунас, Минск, Харьков, Одесса, Киев и др.
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