Hurts вдруг напомнил Depeche Mode

Альбом Faith выйдет 4 сентября на лейбле Lento Records. В него войдут 11 треков, в том числе песня Suffer, которая звучит как электро-поп ощущение эмоциональной агонии. Тревожные синтезаторы и шумы создают чувственный саундтрек, который идеально дополняет экспансивный, эмоциональный плач вокалиста Тео Хатчкрафта.

Hurts показывает непривычное родство своей музыки с Depeche Mode, который вполне мог бы записать именно такой тревожный трек в духе Exile.



Hurts

Faith станет первым альбомом Hurts после альбома Desire (2017), тур в поддержку которого едва не развалил группу: «Я был полностью истощен физически и умственно, - говорил мультиинструменталист Адам Андерсон. - Я не мог думать, я не мог сфокусироваться или что-нибудь еще. И я не знал, какое на самом деле меня ждет будущее. Я не знал, будем ли мы снова делать еще один альбом».

Трек-лист Faith

1. Voices2. Suffer3. Fractured4. Slave To Your Love5. All I Have To Give6. Liar7. Somebody8. Numb9. Redemption 10. White Horses 11. Darkest Hour