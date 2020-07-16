Hurts сожгли человека в клипе «Redemption»

«Redemption» - третий сингл с пятого студийного альбома дуэта, один из одиннадцати треков альбома, который выйдет в сентябре.

«Искупление» - это медленная баллада с эмоциональными вспышками, которая родилась из страстного инструментала, написанного Адамом Андерсоном на Рождество. Массивная и кинематографическая баллада для фортепиано построена на контрасте нежного пиано с потусторонним крещендо оркестровой мощи, - в клипе в этот момент натурально горит живой человек. Голос Тео Хатчкрафта напоминает о стильных интонациях Дэйва Гэхана.



Hurts

«Это песня о страхе и сомнении. Она стала прекрасным моментом ясности во время одного из самых неспокойных периодов создания альбома», - сказал Хатчкрафт в прессе.

Faith станет первым альбомом дуэта после альбома Desire 2017 года.