Вика Цыганова перепела «ЛетоЛето» с дуэтом YouG

Песня «ЛетоЛето» вышла на первом за 10 лет новом альбоме Вики Цыгановой “Фёдор гребёт”, в котором уже была совместная с группой YouG песня “Не для тебя”.

“Вот он, наш смелый эксперимент с группой YouG, видеоклип-антивирус, который призывает не бояться жить, стремиться к приключениям, уметь наслаждаться каждой минутой и радоваться каждому дню! Ведь жизнь - штука короткая, а лето ещё короче! Пусть эта песня станет символом и саундтреком этого года! Здоровья, разума, радости и детства в душе! Не теряйте самообладания и юмора!” - написала Вика Цыганова в своём инстаграме.



Вика Цыганова и YouG

YouG (Группа ЮГ) - певица Юлиана Грин, обладательница чувственного, бархатного низкого голоса и музыкант Яна Каспер - гитаристка, выпускница академии Игоря Матвиенко М.А.М.А, саунд-продюсер проекта. Музыку группы YouG можно услышать в саундтреках к фильмам и сериалам: «Стикер», «София», «Борис Годунов», «Вернуть любой ценой», «Отчим» и др.

Музыка: Александр Лунёв, Юлиана Грин. Текст: Вадим Цыганов.

В социальной сети Instagram выложена фирменная маска видеоклипа, её сможет использовать в сториз и публикациях. Маску можно найти в специальной вкладке в аккаунте Вики Цыгановой.