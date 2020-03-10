Все оперные театры Италии закрыты

Среди известных театров, которые не будут работать весь март – “Ла Скала” в Милане, Римская опера, “Сан Карло” в Неаполе, “Ла Фениче” в Венеции, “Массимо” в Палермо, “Петруццелли” в Бари, “Реджо” в Турине, “Карло Феличе” в Генуе, “Верди” в Триесте и “Лирико” в Кальяри.

Еще в конце февраля миланский театр “Ла Скала” временно отменил все спектакли из-за вспышки опасного вируса. Тогда это было лишь превентивной мерой, которая должна была продлиться неделю.

На сегодняшний день театральная жизнь в Италии полностью приостановлена: по всей стране отменено 7400 спектаклей, а финансовый ущерб превосходит 10 миллионов евро.



Площадь Сан-Марко в Венеции обычно переполнена туристами

На неопределенный срок приостановлены все массовые мероприятия и спортивные матчи, закрыты учебные заведения. Людям рекомендовано без необходимости не покидать домов. Передвижение между провинциями и городами разрешено только по рабочей, медицинской или серьезной личной надобности. Транспорт работает, но полиция получила право останавливать людей и спрашивать, куда и зачем они направляются.

Число зараженных в Италии к утру вторника достигло 9172 человек, что является вторым показателем в мире после Китая. Умерли 463 человека.