Ла Скала открыл сезон сопрано Лизе Давидсен и Риккардо Шайи

Культурная Европа, парализованная угрозами COVID-19, понемногу стала оживать. Театры, в том числе знаменитые оперные дома, стали делать хоть и робкие, но шаги по приведению своих творческих планов к привычному функционированию на сцене.

Прямая трансляция на RaiPlay позволила приобщиться и нам к этому значимому событию, которое служит своего рода камертоном в современном мировом оперном пространстве. Был представлен концерт по всем правилам современного пандемического периода жизни человечества. В зрительном зале было всего 500 зрителей, строго. Концерт посвящался 75-летию возобновления работы знаменитого La Scala после окончания Второй мировой войны. Это был дебют замечательного маэстро Риккардо Шайи на прославленной сцене.



Открытие сзона 2021 в La Scala

Музыканты, все строго в антипандемических чёрных масках, расположились на сцене спиной к зрительному залу и, таким образом, как бы соединились со зрителями в ложах. Солисткой выступила молодая, но уже очень известная сопрано Лизе Давидсен из Норвегии, кстати, только что получившая в России престижную премию Casta Diva в номинации «Лучшая иностранная певица».

Программу концерта открыл фрагмент увертюры к опере Дж. Верди «Макбет» в исполнении оркестра театра Ла Скала под управлением маэстро Риккардо Шайи. Драматически насыщенное действо оперы «Макбет» по Шекспиру не оставляло сомнений в характере произведений, представленных в программе концерта. Можно определить исполненную программу концерта, как движение от тьмы к свету, разумеется, условно. Это были сочинения Генри Пёрселла, П.И. Чайковского, Рихарда Вагнера, Рихарда Штрауса и, конечно, Джузеппе Верди.



Риккардо Шайи и Лизе Давидсен

На сцену вышла норвежская сопрано Лизе Давидсен. В её интерпретации зрители услышали арию из оперы «Дидона и Эней» Генри Пёрселла. Мощная, почти мистическая фигура певицы в сочетании с очень искренними эмоциями того, что она исполняет, всегда трогает зрителей, вызывая у них отклик живого сопереживания.Так было и на этот раз во всех произведениях, исполненных певицей в программе этого необычного концерта.

Далее последовало сочинение «Нюрнбергские мейстерзингеры» Рихарда Вагнера в исполнении оркестра под руководством Риккардо Шайи, заполнив пространство великолепного зала простыми, но эмоционально очень искренними и давно знакомыми мелодиями. Исполнение было пронизано жизнеутверждением понятных всем радостей бытия.

Программу продолжила сопрано Лизе Давидсен исполнением арии из сочинения Рихарда Штрауса «Ариадна на Наксосе», прозвучавшей как дань светлой гармонии античной Греции, колыбели европейской культуры.

Ближе к завершению программы грандиозного концерта был представлен блок из «Силы судьбы» Дж. Верди, - увертюра и ария в исполнении Лизе Давидсен. Кстати, опера была написана Дж. Верди для России и впервые прозвучала в Санкт-Петербурге в 1862 году.



Лизе Давидсен и Риккардо Шайи

Следующим блоком в программе концерта прозвучала увертюра к опере «Тангейзер» Рихарда Вагнера и ария из этой же оперы в исполнении Лизе Давидсен, завершившей свое выступление со слезами на глазах.

В финале программы концерта хор театра Ла Скала исполнил знаменитое сочинение Дж. Верди из оперы «Набукко» - «Исход иудеев».

Между тем, за пределами театра Ла Скала стояла довольно плотная толпа протестующих, требовавших обратить внимание на их житейские проблемы и не проводить спектакли в театре.

Что и говорить, нет мира под оливами: в древней Иудее идут кровопролитные бои местных жителей с местными же жителями. Люди гибнут. За что?

Людмила КРАСНОВА