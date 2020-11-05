«Ла Скала» отменил открытие сезона

«Нынешняя эпидемиологическая ситуация и действующие нормативы не позволяют подготовку постановки для публики на уровне открытия сезона. Постановка „Лючия ди Ламмермур“, премьера которой была назначена на 7 декабря, а также все реплики откладываются», — говорится в заявлении театра.

Дирекция рассматривает альтернативные варианты. Присутствие публики в театре исключается. Но одна из возможностей — организация гала-концерта, который может идти в прямом эфире по телевидению, и главная задача - обеспечить безопасность самих музыкантов.

За всю историю «Ла Скала» с 1778 года открытие сезона отменялось там лишь три раза, в том числе в последние годы войны.