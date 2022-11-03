Гнесинка открывает собственный лейбл

В первую очередь проект будет сосредоточен на дистрибуции студентов РАМ, сообщается на сайте академии.

"В ноябре 2022 года Российская академия музыки имени Гнесиных откроет свой лейбл "Дом Гнесиных" в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", – говорится в сообщении.

Основателем лейбла выступает завкафедрой менеджмента музыкального искусства РАМ им. Гнесиных Дарья Родионова. Структура будет поделена по направлениям, которые представлены в творчестве студентов: академическую, народную и эстрадно-джазовую музыку.

"Мы обязательно будем работать со студентами, начинающими свой профессиональный путь в мире музыки. Этим ребятам будут помогать студенты-менеджеры, для которых работа на лейбле станет частью практики. В итоге мы хотим собрать воедино наследие гнесинских музыкантов с помощью профессионально обученных молодых музыкальных менеджеров, прошедших стажировку на базе лейбла", – приводятся на сайте слова Родионовой.

В январе 2023 года у лейбла появится возможность обеспечить продакшн для нужд музыкантов, включая съемки видеоклипов и сниппетов. Сначала работа сосредоточится именно на сборе каталога.