Объявлен конкурс на изготовление мемориальной доски Иосифа Кобзона

Проектирование, изготовление в бронзе и установка доски с портретным барельефом артиста обойдутся столичному бюджету в 2,77 млн рублей, сообщает Interfax.

Работы необходимо закончить к 20 декабря 2019 года.



Иосиф Кобзон

В начале марта президиум столичного правительства принял решение об установке мемориальной доски Кобзону на здании Российской академии музыки имени Гнесиных на Поварской улице. Там артист сначала обучался на вокальном факультете, а затем стал преподавателем и возглавлял кафедру эстрадного искусства.

В техзадании указано, что доска с портретным барельефом И.Д.Кобзона размером 1,5 натуральной величины должна быть предельным размером 1,7 м х 1,4 м х 0,07 м, и иметь тематический рельеф с предельной площадью 1,2 кв. м и размещению текста надписи с его предварительным макетированием в размер сооружения.

Народный артист СССР скончался 30 августа 2018 года на 81-м году жизни.