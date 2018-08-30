Определены дата и место прощания с Кобзоном

Об этом сообщила РИА Новости представитель артиста Варвара Виноградова.

"Прощание начнется в воскресенье в 10.00 в Концертном зале имени Чайковского", — сообщила Виноградова.



Иосиф Кобзон

Похоронят артиста 2 сентября на Востряковском кладбище рядом с матерью.

Причиной смерти Иосифа Кобзона стало прогрессирование рака, рассказал РИА Новости бывший директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава, где лечился артист, Михаил Давыдов.

"У него онкологическое заболевание, которое начало прогрессировать. Это была четвертая стадия. Трагедия колоссальная для нас для всех", — сказал Давыдов.