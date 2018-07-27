Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Народного артиста СССР Иосифа Кобзона подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Ранее сообщалось, что первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре певец Иосиф Кобзон был переведен в реанимацию в отделении нейрохирургии в одном из столичных медучреждений. ПопНовостиОн находится там с 20 июля. По некоторым данным, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает РЕН. Иосиф Кобзон Cерьезные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в 2001 году. В 2004 году у певца выявили онкологическое заболевание, после чего он перенес несколько операций. Быстрый поиск: Иосиф Кобзон Добавить комментарий
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