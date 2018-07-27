Кобзона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

Он находится там с 20 июля.

По некоторым данным, он находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает РЕН.



Иосиф Кобзон

Cерьезные проблемы со здоровьем у Кобзона начались в 2001 году. В 2004 году у певца выявили онкологическое заболевание, после чего он перенес несколько операций.