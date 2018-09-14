Имя Кобзона присвоено фестивалю авторской песни «Гринландия»

Решение о присвоении «Гринландии» имени Иосифа Кобзона поддержали члены оргкомитета фестиваля: депутаты Госдумы Валентина Терешкова и Николай Валуев, авторы-исполнители Галина Хомчик и Владислав Шадрин, знаменитый поэт-песенник Александр Шаганов и многие-многие другие.
Идею одобрила и вдова певца Нелли Михайловна.
В течение последних 10 лет Иосиф Дывыдович был сопредседателем оргкомитета «Гринландия», входил в жюри заочного конкурса, дважды – в 2015 и 2016 годах – выступал на «Гринландии» с большими сольными концертами.
Комменты