Покойного Кобзона исключили из санкционного списка

"Следующие лица исключены из списка: Иосиф Давыдович Кобзон", - говорится в заявлении. Совет ЕС никак не сформулировал причину этого решения, передает ТАСС.



Иосиф Кобзон

Согласно европейской юридической практике, любое изменение черного списка должно проходить полную административную процедуру и документальное оформление даже в случае смерти одного из фигурантов.

Первая редакция черного списка физических лиц и организаций, "ответственных за нарушение территориальной целостности Украины", была введена в действие в марте 2014 года. С тех пор его действие продлевалось каждые полгода. В настоящее время он действует до 15 марта 2019 года, в него включены 155 человек и 38 организаций.