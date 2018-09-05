При жизни Кобзон заказал себе памятник у Церетели

«Сейчас я делаю скульптуру, о чем при жизни попросил меня Иосиф Давыдович. На начальном этапе я ее Иосифу Давыдовичу показывал, она ему очень понравилась. Она будет изображать великого артиста в костюме и с микрофоном в руках – таким, как видели его на сцене. Высота памятника составит примерно 2,4 м. Возможно, до конца года успею ее закончить», - сказал Агентству городских новостей «Москва» Церетели.



Иосиф Кобзон

По словам художника, на данный момент изготовлен гипсовый вариант памятника, но потом он будет отлит в бронзе. Пока планируется установить скульптуру в галерее искусств Церетели на ул. Пречистенка.

«У нас в зале «Современник» стоят такие же круглые скульптуры известных писателей, поэтов и музыкантов», - сказал он.

Впрочем, отметил скульптор, если власти или общественные организации обратятся с просьбой об установке памятника в Москве, этот вопрос будет обсуждаться. Пока таких предложений не поступало, добавил Церетели.