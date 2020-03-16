Мемориальная доска Иосифа Кобзоне установлена в Гнесинке

Авторский коллектив под руководством скульптора Александра Рукавишникова изготовил памятный знак из бронзы. Инициатором проекта стал президиум правительства Москвы.



Открытие мемориальной доски

Иосиф Давыдович— один из знаменитых выпускников столичного музыкального вуза. Здесь артист позднее много лет возглавлял кафедру эстрадного искусства. На церемонии было много депутатов Госдумы РФ: в нижней палате российского парламента Кобзон возглавлял думский комитет по культуре. Певец принимал участие в подготовке законов «О государственном языке Российской Федерации», «О меценатской деятельности» и многих других документов.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года после продолжительной болезни.