Памятник Кобзону могут установить в Москве

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.



Иосиф Кобзон

«Какая боль, как жалко замечательного человека, моего друга. У меня нет слов. Мы все скорбим по И.Кобзону, это глыба, это человечище. Вне всякого сомнения мы обязательно должны подумать о том, как увековечить память об этом легендарном человеке. Он является человеком города Москвы. Конечно, предложения об увековечинии его памяти рассмотрим во всех возможных вариантах, будь то памятник или еще что-то. Это человек один из самых-самых выдающихся и в творчестве, и в политике, и как человек он выдающийся во всех планах», - сказал депутат.

Народный артист СССР И.Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Информацию о его смерти подтвердили агентству в Госдуме.