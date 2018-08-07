Лев Лещенко рассказал о состоянии Иосифа Кобзона

Об этом сообщил во вторник ТАСС коллега певца Лев Лещенко.



Иосиф Кобзон

Ранее во вторник в СМИ появилась информация о том, что Кобзон выписан из больницы.

"Не выписан, он в больнице, состояние у него среднетяжелое, но стабильное", - сказал Лещенко, добавив, что эти сведения получены им сегодня. Он также рассказал, что общался по телефону с супругой Кобзона Нелли.

В свою очередь друг Кобзона, основатель и худрук Московского камерного хора Владимир Минин сообщил ТАСС, что навещал певца два дня назад в больнице. "Абсолютно адекватное (состояние)", - прокомментировал хоровой дирижер.

О госпитализации 80-летнего исполнителя стало известно 26 июля. Также появлялась информация о том, что Иосиф Кобзон находится в коме.