Памятник Иосифу Кобзону установят в Москве

Мэр Москвы подписал постановление о выделении гранта на монумент.
Его установят в сквере в Оружейном переулке. Открытие памятника намечено на 30 августа — день памяти артиста.
Предполагается, что скульптурная композиция будет изготовлена авторским коллективом Студии военных художников имени Грекова (скульптор – Дмитрий Клавсуц, архитектор – Денис Бобылев).
В Москве есть мемориальная доска Кобзону на здании Российской академии музыки им. Гнесиных. Набережной Иосифа Кобзона назвали безымянный проезд в районе Хорошёво-Мнёвники.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.
Комменты