Памятник Иосифу Кобзону установят в Москве

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Сергей Собянин поддержал установку памятника Иосифу Кобзону за 45 млн рублей.

Мэр Москвы подписал постановление о выделении гранта на монумент.

Его установят в сквере в Оружейном переулке. Открытие памятника намечено на 30 августа — день памяти артиста.

Иосиф Кобзон
Иосиф Кобзон

Предполагается, что скульптурная композиция будет изготовлена авторским коллективом Студии военных художников имени Грекова (скульптор – Дмитрий Клавсуц, архитектор – Денис Бобылев).

В Москве есть мемориальная доска Кобзону на здании Российской академии музыки им. Гнесиных. Набережной Иосифа Кобзона назвали безымянный проезд в районе Хорошёво-Мнёвники.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.

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