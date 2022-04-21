Памятник Иосифу Кобзону установят в Москве

"Сегодня состоялось открытие памятника на могиле Иосифа Кобзона на Востряковском кладбище. Председатель ГД и депутаты почтили его память", - говорится в сообщении пресс-службы.



Открытие памятника



Первая женщина-космонавт, депутат ГД Валентина Терешкова отметила, что в Государственной Думе всегда его вспоминают. Она подчеркнула, что Иосиф Кобзон помогал всем, кто обращался к нему. «А для нас, космонавтов, это был особенный человек. Нас познакомил с ним Юрий Алексеевич Гагарин. И с тех