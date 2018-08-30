Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона

"Владимир Путин скорбит в связи с кончиной Иосифа Кобзона", — сказал он.

"Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца", — сообщил он, добавив, что текст телеграммы будет вскоре опубликован на сайте Кремля.