Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кобзона

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста СССР Иосифа Кобзона, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.ПопНовости"Владимир Путин скорбит в связи с кончиной Иосифа Кобзона", — сказал он. "Президент направил телеграмму, в которой выразил глубокие искренние соболезнования родным и близким певца", — сообщил он, добавив, что текст телеграммы будет вскоре опубликован на сайте Кремля. Быстрый поиск: Иосиф Кобзон Добавить комментарий
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