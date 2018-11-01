Иосиф Кобзон станет брендом

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила генеральный директор фонда Юлия Дорохова.



Иосиф Кобзон

«Поданы три заявки на регистрацию брендов «Иосиф Кобзон», «Иосиф Давыдович Кобзон» и «Нелли Кобзон». Пока это сделано для защиты прав, чтобы эти имена не использовались теми, кто на них не имеет прав - например, в афишах, без разрешения. Пока с такими ситуациями мы, к счастью, не сталкивались. Заявка в Роспатент как раз направлена на предупреждение таких ситуаций», - пояснила она.

Дорохова добавила, что в ближайшее время выпускать какую-либо продукцию под указанными брендами «Кобзон фонд» не планирует.

Ранее сообщалось, что компания «Аэрофлот» присвоит имя И.Кобзона одному из своих новых самолетов. Кроме того, один из аэропортов Московского транспортного узла могут назвать в честь артиста.