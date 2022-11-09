Из «Яндекс.Музыки» пропала «Червона калина»

Из стримингового сервиса «Яндекс.Музыка» пропала песня «Червона калина» («Ой у лузі червона калина») в исполнении украинского народного хора имени Григория Веревки.

В технической поддержке «Яндекс.Музыки» сообщили, что песню заблокировали из-за Роскомнадзора, поскольку регулятор «направил всем музыкальным платформам уведомление о необходимости ограничить доступ к этому треку».

Кроме того, в «Яндекс.Музыке» также недоступна песня «Червона калина» в исполнении лидера украинской группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка. В пресс-службе сервиса это пока не комментировали.