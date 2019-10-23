«Бумбокс» снял клип о буднях омоновца

«ДШ» - четвертый видеоклип «Бумбокса» из альбома «Тайный код: Рубикон», и третий видеоклип, снятый для группы режиссером Станиславом Гуренко. В июле 2018 он смонтировал роад-муви "Держи меня", в ноябре 2018 - лирик-видео "Твой на 100%", в апреле 2019 вышла "Бездна", экранизация известной песни с Тиной Кароль, и теперь «ДШ».

В легкой гитарной балладе Хлывнюк поет о необходимости «вдохнуть» и «дышать», при том, что это все очень непросто иногда сделать. В клипе показываются обычные люди, улыбающиеся и занимающиеся привычными делами - поездкой на авто, общением с друзьями... Потом выясняется, что герой работает омоновцем, и разгоняет дубинкой людей на улицах.

Андрей Хлывнюк: "Клип на песню" ДШ "уже не первый успешное сотрудничество группы с режиссером Стасом Гуренко. По моему мнению он и вся команда хирургически точно воплотили в жизнь идею и показали другую, социальную составляющую смысла песни. Главный герой встречается со своим страхом потерять самое важное. Как и все мы, он, метафорически, поставленный перед выбором между долгом и совестью. Как часто мы теряем почву под ногами, стремясь ложных целей, идем на поводу так называемой общественной мысли, в тот или иной способ, становимся врагами самим себе? Идея видео в том, чтобы напомнить себе об истинных приоритетах и ни в коем случае не ставить на кон самое дорогое".

Станислав Гуренко, режиссер: "Я точно могу сказать, что за все время работы с Бумбоксом, этот клип оказался самым сложным. И здесь дело в песне. Когда речь идет о музыкальные клипы, я берусь работать только с теми артистами, музыка которых мне близка. трек "ДШ" оказался очень сильным и не легким для меня в моральном плане, было сложно не пропускать его через себе, не рефлексировать. На начальном этапе работы мы переписали 4 различных сценария, но все они не устраивали нас до конца. Вроде все было на своих местах, но все же основное ядро, месседж трека, оставался где-то за пределами нашего восприятия. Ситуация со сценарием решилась неожиданно, когда на встрече с Алексеем Согомонова и Андреем Хлывнюк, Андрей предложил свой сценарий. У меня в голове все сразу стало на свои места. Мне удалось посмотреть на историю глазами автора и увидеть то же ядро ​​песни, скрытое за моими личными эмоциями".