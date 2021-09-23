Jukebox trio разыграл «Покорми кота»

Опубликовано пользователем

Вокальный коллектив Jukebox trio выпустил весёлый клип на авторскую композицию «Покорми кота» (смотреть клип).

Видеоролик стал победителем Национального открытого чемпионата творческих компетенций Artmasters, торжественное вручение премий которого проходило в начале сентября на сцене Большого театра со съемкой для Первого канала.

«Покорми кота» - это песня-эксперимент Jukebox trio, песня-тикток, которая лежала «в столе» у музыкантов полтора года и, наконец, пришло её время, время тиктока и смешных видеороликов. И, да, это уже совсем не а капелла.

Jukebox trio
Jukebox trio

Клип «Покорми кота» получился таким же оригинальным и юмористичным, как и песня. Снят он был командой финалистов ArtMasters. Молодые клипмейкеры очень точно поняли настроение песни, характер и чувство юмора артистов, предложив оригинальную идею про трех героев, которые прожигают свою жизнь в виртуальной реальности. Видео на песню Jukebox trio получило первый приз по единогласному решению членов экспертного совета: «Теперь мы знаем, что этой осенью будет напевать молодежь и не только. Конечно, покорми кота!»

Сами артисты считают, что композиция у них получилась хулиганская и, на первый взгляд, психоделичная, но на самом деле глубокая и с социальным подтекстом. Сначала может показаться, что это набор слов, но на самом деле это не так. Это набор образов: современный человек утопает в повседневных делах, но очень важно не забыть вещи, которые в приоритете, потому что мы в ответе за тех, кого приручили. И мысль «покорми кота» может вытащить человека из суеты повседневности и заставить думать о главном.

Быстрый поиск: 