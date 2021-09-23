Jukebox trio разыграл «Покорми кота»

Видеоролик стал победителем Национального открытого чемпионата творческих компетенций Artmasters, торжественное вручение премий которого проходило в начале сентября на сцене Большого театра со съемкой для Первого канала.

«Покорми кота» - это песня-эксперимент Jukebox trio, песня-тикток, которая лежала «в столе» у музыкантов полтора года и, наконец, пришло её время, время тиктока и смешных видеороликов. И, да, это уже совсем не а капелла.



Jukebox trio

Клип «Покорми кота» получился таким же оригинальным и юмористичным, как и песня. Снят он был командой финалистов ArtMasters. Молодые клипмейкеры очень точно поняли настроение песни, характер и чувство юмора артистов, предложив оригинальную идею про трех героев, которые прожигают свою жизнь в виртуальной реальности. Видео на песню Jukebox trio получило первый приз по единогласному решению членов экспертного совета: «Теперь мы знаем, что этой осенью будет напевать молодежь и не только. Конечно, покорми кота!»

Сами артисты считают, что композиция у них получилась хулиганская и, на первый взгляд, психоделичная, но на самом деле глубокая и с социальным подтекстом. Сначала может показаться, что это набор слов, но на самом деле это не так. Это набор образов: современный человек утопает в повседневных делах, но очень важно не забыть вещи, которые в приоритете, потому что мы в ответе за тех, кого приручили. И мысль «покорми кота» может вытащить человека из суеты повседневности и заставить думать о главном.