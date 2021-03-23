Тимур Родригез и Jukebox trio почтили память Daft Punk

Не успела выйти в эфир серия передач «Подмосковные вечера», в которых они являются ответственными за всё музыкальное оформление, как «а капельщики» сделали необычный музыкальный номер с Максимом Галкиным для его нового шоу «МаксимМаксим» на Первом канале. И хотя эта затея изначально казалась невозможной, столь разные представления о музыке и юморе у героев дуэта, но объединила их любовь Аллы Борисовны Пугачевой.



