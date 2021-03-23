Тимур Родригез и Jukebox trio почтили память Daft Punk

Герои битбокса летают на космическом корабле, шагаю по Луне, и ездят даже на обычной электричке.
О том, как создавался трек и видеоролик, рассказал солист группы Jukebox trio Владимир Иванов:
«Когда мы узнали, что Daft Punk распались, мы взгрустнули, потому что это большая часть жизни, проведенная под их треки. Но позвонил Тимур Родригез, и мы решили, что не можем просто так проводить их молча и сделаем благодарственный трибьют. Мы выбрали 4 композиции, которые нам кажутся одними из самых популярных в их творчестве: Harder, Better, Faster, Stronger, Around The World, One More Time и Get Lucky, - потому что одним треком группу Daft Punk описать невозможно! Большое попурри – это более весомо. У нас не было конкретной идеи для видео, но потом кто-то из нас предложил снять это на зелёном фоне и подать это в таком «сюрном» варианте. Мы полностью доверились девочке Жене Борисовой, режиссеру этого клипа. У нас с ней совпало чувство юмора и чувство прекрасного. Когда мы увидели первый вариант того, что она смонтировала, мы ржали в голос, нам это было очень смешно и радостно, ведь она сделал именно то, что мы хотели! Мы сделали трибьют по звучанию очень близко к самим Daft Punk и в какой-то момент может создаться впечатление, что четыре парня просто корячатся под оригинальную музыку. Но это не так! Всё, что вы слышите на звуковой дорожке, это мы записали своими голосами и битбоксом. Из инструментов там только бубен. Поэтому мы решили в скором времени выложить deconstruction видео: возьмем эту аранжировку и разберём её на элементы, чтобы было понятно и интересно узнать, из чего и как мы сделали этот трек».
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