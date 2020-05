Михаил Шац и Jukebox trio записали песню о самоизоляции

8 - 14 мая 2020

Little Big - Hypnodancer② Little Big - Uno③ Artik & Asti - Девочка танцуй④ Макс Барских - Лей, не жалей⑤ Niletto - Любимка⑥ Zivert - ЯТЛ⑦ Doja Cat - Say So⑧ NRD1 - All Good Things (Come To An End)⑨ The Weeknd - Blinding Lights⑩ Nea - Some Say (Felix Jaehn Remix)

