Михаил Шац и Jukebox trio записали песню о самоизоляции

Это трек оригинальным текстом от телеведущего, который отражает быт современного человека во время самоизоляции. Песня получила название «Самоза€бался» или, другими словами, «Самоудаляция». Трек сделан как acapella кавер трека «In the Death Car» Goran Bregovic/Iggy Pop.

Все видео снимались его героями дома без нарушения режима. Композиция была создана в рамках постоянной рубрики #СтопСпето группы Jukebox trio, в которой она выкладывает забавные видеоролики на акапелла кавера в своём уникальном прочтении.



Михаил Шац и Jukebox trio. Фото Алексея Молчановского

Инициатором дуэта был Михаил, он предложил музыкантам сделать совместную песню во время недавнего прямого эфира в инстаграме.

- Мы вместе участвуем в шоу «Дело было вечером» на канале СТС, - рассказал солист Jukebox trio Вова Иванов, - но там у каждого своя функция. Мы даже не всегда в кадр вместе попадаем. Нам давно хотелось сделать что-то вместе. И мы рады, что сейчас, пока у всех есть свободное время, такая возможность, наконец, появилась.